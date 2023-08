Gastronomie – Lucrèce Lacchio sera la cheffe à l’École hôtelière de Lausanne La jeune cuisinière talentueuse succédera à Cédric Bourassin, dès le 1er septembre, au restaurant étoilé Le Berceau des Sens. David Moginier

Lucrèce Lacchio dirigeait depuis deux ans les fourneaux du Flacon, à Carouge (GE).

C’est une double nouveauté au restaurant gastronomique de l’École hôtelière de Lausanne (EHL), Le Berceau des Sens (1 étoile Michelin et 16/20 au Gault&Millau): sa nouvelle cheffe de cuisine est une femme et ce n’est pas un Meilleur ouvrier de France. Pourtant, celle qui va succéder à Cédric Bourassin, en place depuis sept ans, ne tombe pas de la dernière gamelle: Lucrèce Lacchio dirigeait depuis deux ans les fourneaux du Flacon, à Carouge (GE), crédité de 15 points et d’une étoile.

Révélée par le site Gault&Millau, la nouvelle réjouit. La cuisinière est jeune, 30 ans, talentueuse, de la région puisqu’elle a aussi officié comme sous-cheffe de Mathieu Bruno, au Là-Haut de Chardonne. Elle arrive au Chalet-à-Gobet avec sa cuisine originale, ses envies et encore beaucoup à prouver, elle qui n’aura fait que deux ans comme cheffe du restaurant carougeois rendu célèbre par Yoann Caloué.

Avec une gastronomie très végétale qui propose aussi pas mal de poisson, la carte de table va également voir beaucoup de fruits intégrer les plats, des surprises sucrées ou salées se décliner sur des assiettes que la trentenaire veut dessiner avec une belle palette de couleurs. Et forcément un œuf, qu’on retrouve toujours sur ses différents menus.

Au culot

La Grenobloise d’origine italienne l’admet, le saut entre un petit établissement et le grand bateau de l’EHL est grand. Mais elle y est allée au culot, envoyant son offre au chef exécutif de l’école, Christian Segui, quand elle a entendu que Cédric Bourassin était peut-être sur le départ. Ce dernier reste d’ailleurs sur les hauts de Lausanne, comme enseignant.

Avec son 1,57 m, la jeune femme va devoir composer avec une équipe très masculine mais cela ne lui fait pas peur, elle a du caractère et l’espoir de servir d’exemple aux étudiants de l’institution internationale. Christian Segui et elle ne cachent pas leur envie de voir encore grimper les cotations des guides.

