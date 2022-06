Football – Ligue 1 – Lucien Favre va se remarier à Nice, il ne manque que le faire-part Lucien Favre est sur le point de s’engager pour un second bail à l’OGC Nice, preuve que le souvenir qu’il laisse est sans doute la plus belle ligne de son CV. Mathieu Aeschmann

Après dix-huit mois sabbatiques et une poignée de refus, Lucien Favre semble prêt à reprendre du service à Nice. KEYSTONE

Andy Delort et Kasper Dolberg peuvent se préparer à découvrir les exercices de mur et le vouvoiement. Sauf cataclysme, Lucien Favre dirigera la reprise de l’entraînement de l’OGC Nice lundi prochain. C’est «un secret de Polichinelle». Et toutes indiscrétions qui l’entourent depuis plusieurs semaines témoignent d’une même excitation: rarement un remariage n’aura été aussi ardemment désiré.