Dortmund battu par le Bayern – Lucien Favre une nouvelle fois dans la ligne de mire L’entraîneur vaudois a laissé entendre qu'il pourrait quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison, malgré un contrat courant encore une saison.

Lucien Favre a-t-il encore un avenir à Dortmund? AFP

Le coach du Borussia Dortmund, le Vaudois Lucien Favre, a laissé entendre qu'il pourrait quitter le club à la fin de la saison, après la défaite (1-0) mardi contre le Bayern Munich qui possède désormais 7 points d'avance sur son rival à six journées de la fin du championnat allemand de football.

Cette défaite a confirmé que Favre, dont c'est la deuxième saison dans la Ruhr, n'avait toujours pas la solution pour permettre à Dortmund de briser l'hégémonie du Bayern, en quête d'un 8e titre de rang. «Je sais comment les choses se passent et j'en parlerai dans quelques semaines», a déclaré le technicien suisse de 62 ans, qui a encore un an à passer à Dortmund selon son contrat. «Je reste calme et je crois en moi», a-t-il ajouté.

Le légendaire footballeur allemand Lothar Matthäus a immédiatement réagi: «Dès que j'ai entendu ça, j'ai pensé que Favre allait partir et que Kovac allait venir», alors que le quotidien «Bild» évoque ce mercredi des contacts pris par les dirigeants de Dortmund «ces derniers mois» avec Niko Kovac, remercié par le Bayern en novembre.

Favre a estimé qu'il sera «très dur de combler l'écart de sept points en six matches» avec le Bayern, évitant toutefois des mots de renoncement comme la saison dernière. Il s'était attiré les foudres des fans du Borussia en estimant «terminée» la course au titre la saison dernière après une défaite (4-2) contre Schalke à trois journées de la fin.

( AFP )