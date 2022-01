Interview exclusive – Lucien Favre: «Le terrain me manque. Je suis prêt»

L’entraîneur a accueilli «Le Matin Dimanche» chez lui, à Saint-Barthélemy (VD). Cela fait plus d’un an, depuis sa rupture avec Dortmund fin 2020, qu’il ne s’était plus ouvert. Il est prêt à reprendre du service et explique pourquoi.