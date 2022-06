Football – Lucien Favre est de retour à l’OGC Nice L’entraîneur vaudois retrouve le club qu’il avait entraîné entre 2016 et 2018. Il succède à Christophe Galtier. Valentin Schnorhk

Lucien Favre (64 ans) n’avait plus entraîné depuis son passage au Borussia Dortmund entre 2018 et 2020. AFP

Lucien Favre de retour à l’OGC Nice, c’est désormais officiel. Le club azuréen a annoncé la signature de l’entraîneur vaudois ce lundi. Il succède à Christophe Galtier, annoncé partant au Paris Saint-Germain, à la tête de la formation niçoise, qui avait terminé 5e du dernier championnat de Ligue 1.

«Lulu» (64 ans) avait déjà entraîné le «Gym» entre 2016 et 2018. Il y avait laissé une excellente image, obtenant notamment une inattendue 3e place lors de sa première saison. Après un deuxième exercice plus compliqué, il avait filé au Borussia Dortmund. Il y est resté durant deux ans et demi, avant d’être limogé en décembre 2020. Depuis, il était resté sans club.

La durée du contrat signé par Favre n’a pas été mentionnée par l’OGCN, qui appartient à la galaxie Ineos (laquelle possède également le Lausanne-Sport). Sur la Côte-d’Azur, Favre sera accompagné du Neuchâtelois Christophe Moulin et du Bâlois Arjan Peço, qui compléteront son staff technique.

Valentin Schnorhk

