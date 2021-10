Football – Lucien Favre candidat No 1 à Newcastle L’entraîneur vaudois, qui n’a plus d’équipe depuis décembre 2020, serait à bout touchant. Il fait partie des trois derniers candidats en lice pour reprendre les Magpies. Sport-Center

Lucien Favre sera-t-il le prochain entraîneur de Newcastle United? AFP

On savait depuis quelque temps que Lucien Favre figurait parmi les papables pour prendre en main l’équipe de Newcastle United. Selon une information du quotidien allemand Bild, relayée dans notre pays par le Blick, les tractations entre l’entraîneur vaudois de 63 ans et les richissimes repreneurs saoudiens du club seraient à bout touchant.

«Les négociations avec Lucien Favre sont entrées dans une phase décisive», écrit le Bild, selon qui trois entraîneurs sont encore en course du côté de St. James Park: l’ancien coach de Bournemouth Eddie Howe, l’ex-entraîneur de l’AS Roma Paulo Fonseca et, donc, Lucien Favre.

Favre, dont on connaît les qualités de formateur et d’accompagnement des jeunes espoirs, cédera-t-il à l’appel des sirènes saoudiennes? Reste cependant à savoir s’il sera l’entraîneur idéal pour une équipe qui sera inévitablement formée de stars. On sait que le Vaudois n’aime pas forcément la lumière des projecteurs, et ces dernières années, il n’a pas forcément eu les résultats attendus à la tête d’équipes de pointe – notamment le Borussia Dortmund, sa dernière étape.

Or, les moyens des Saoudiens semblent illimités. Mohammed bin Salman, prince héritier d’Arabie Saoudite, a sorti 370 millions de francs pour s’offrir Newcastle United. Et sa fortune est estimée à 400 milliards de francs. Des moyens qui risquent de placer les Magpies hors de portée de leurs concurrents, qu’ils viennent de Manchester, de Liverpool ou de Londres.

Appartiendra-t-il à Lucien Favre de relancer la machine à Newcastle? Peu après la prise de pouvoir du cheikh, le club s’est séparé de son entraîneur Steve Bruce et il est à la recherche de son successeur. On devrait en savoir plus ces prochains jours…

