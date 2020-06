Football allemand – Lucien Favre à la tête de Dortmund une troisième saison Le directeur sportif du BVB Michael Zorc a confirmé que l'entraîneur vaudois de 62 ans resterait en place. Renaud Tschoumy

Lucien Favre (à g.) a été confirmé dans ses fonctions par le directeur sportif Michael Zorc (à dr.). Twitter

Directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc a confirmé ce jeudi, à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match contre Hoffenheim, que Lucien Favre serait toujours l'entraîneur du BVB la saison prochaine.

Le technicien vaudois de 62 ans, qui est arrivé à Dortmund en 2018 et qui possède un contrat valable jusqu'en juin 2021, se voit donc offrir une troisième chance de ravir le titre au Bayern Munich. En deux saisons, il a à chaque fois amené son équipe à la deuxième place de Bundesliga.

Mais il a été très critiqué au cours de la saison qui s'achève. On lui reprochait notamment d'avoir mal négocié certains matches charnière, comme le 8e de finale de Coupe d'Allemagne à Brême (défaite 2-3), les 8es de finale de Ligue des champions contre le PSG (élimination 2-1 et 0-2) et les matches de championnat décisifs contre le Bayern (0-4 à Munich, 0-1 à Dortmund), malgré une enveloppe de transferts conséquente (environ 150 millions d'euros).

Le meilleur de l'histoire

Les dirigeants du BVB ont cependant toujours confiance en «Lulu» Favre. «Nous aborderons la saison à venir dans cette même configuration, a confirmé Zorc. Nous voulons toujours passer à l'offensive.» Zorc - dont le contrat a été prolongé jusqu'en 2022 - a même ajouté que des négociations en vue d'une prolongation de Lucien Favre au-delà de 2021 allaient commencer bientôt.

Avec une moyenne de 2,16 points par match, Lucien Favre n'est autre que le meilleur entraîneur de Dortmund de tous les temps. Les dirigeants du club estiment aussi qu'il sera l'homme idéal pour accompagner la progression des jeunes stars du futur que sont Sancho, Reyna, Morey ou Haaland. Et puis, Favre a toujours bénéficié du soutien de la quasi totalité de ses joueurs.