Nouvelle vague – Lucie Catillaz bouscule l’univers masculin du punk-rock Au sein du nouveau groupe Mamba Bites, la jeune trentenaire donne de la voix. Un exutoire pour cette Genevoise de nature introvertie. Blandine Guignier LargeNetwork

La bassiste joue au sein d’un groupe de punk-rock, entièrement féminin. Laurent Guiraud

Une femme au regard fier fixe l’objectif, un serpent enroulé autour du cou. L’image de la première pochette de Mamba Bites donne le ton. Ce groupe romand, qui a sorti sa première démo de deux titres en janvier dernier, a la particularité d’être entièrement composé de filles. Un cas relativement rare dans le punk-rock, genre musical plutôt masculin depuis son apparition dans les années 70.

C’est en 2019, année de la grève des femmes, que le groupe a vu le jour. La bassiste Lucie, les deux guitaristes Justine et Teodora et la batteuse Jessica se sont retrouvées autour de leur amour commun pour le punk-rock. «Ça nous ferait plaisir si cela donnait envie à plus de filles de se lancer, explique Lucie Catillaz, la Genevoise de la formation. Mais on ne veut pas pour autant être réduites à notre sexe. On est avant tout des musiciennes.» Dans Mamba Bites, chacune amène ses influences, du pop-punk au hardcore-punk. «On ne se met pas de limite. Quand je compose par exemple, je suis mon humeur du moment, avec des balades plus pop ou des morceaux beaucoup plus énergiques.» Les textes reposent sur les émotions et le vécu des musiciennes. «Justine a par exemple écrit sur la tolérance et les addictions; moi, sur l’amour ou le deuil.» Infirmière à domicile et kinésiologue le jour, Lucie utilise la musique comme exutoire. «On peut relâcher la pression à la répétition. Cela permet aussi d’explorer sa créativité.»

Pour percer dans la musique, la bassiste et chanteuse de 32 ans a réussi à vaincre sa timidité. «Quand j’ai commencé à jouer pour mon autre groupe, Mighty Bombs, en 2015, j’étais plutôt introvertie, explique Lucie. Avec le punk-rock, j’ai dû surmonter cela, car la gêne s’entend tout de suite dans la voix.» Autodidacte à la basse, la jeune femme a pris des cours de chant. «Dans le punk, on crie un peu, il faut apprendre à bien le faire, sans perdre sa voix. Cela permet aussi de trouver une expression plus personnelle.» Pandémie oblige, le groupe a vu tous ses concerts de l’automne annulés, mais il travaille sur l’enregistrement prochain d’un EP (six titres). «On espère que notre passage à Ebullition, à Bulle, sera maintenu le 30 avril.» Quoi de mieux que l’une des salles les plus rock’n’roll de Suisse romande pour accueillir Mamba Bites, le «serpent qui mord»?

Retrouvez-la sur: mambabites.bandcamp.com