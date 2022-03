Événement en présentiel – lsabelle Gattiker se mobilise lundi soir pour l’Ukraine Le Festival du film et forum international sur les droits humains fête ses 20 ans en 2020. Voici quelques axes et des coups de cœur. Pascal Gavillet

Isabelle Gattiker, directrice du FIFDH pour la dernière fois. MIGUEL BUENO



Cette 20e édition du Festival du film et forum international sur les droits humains a été inaugurée hier soir. Elle prendra fin le 13 mars. L’événement n’a plus eu lieu en présentiel depuis trois ans. En 2020, tout était prêt lorsque la pandémie de Covid a contraint les organisateurs à tout repenser et à monter en quelques jours une édition virtuelle. Rebelote en 2021. La claustrophobie sanitaire, une fois de plus, a opéré des ravages. «Cela fait trois ans que nous n’avons plus le contact avec le public, et c’est avec une immense émotion qu’on va le retrouver, avoue une Isabelle Gattiker pressée de replonger dans le grand bain. Sans toutes ces rencontres, ce n’est vraiment pas pareil. Ce sont elles qui constituent le festival.»