Tribunal correctionnel – Loyers gonflés: sursis pour l’avocat et l’ancien régisseur Les deux hommes ont été condamnés pour faux dans les titres. L’affaire se poursuivra en appel. Luca Di Stefano

Le régisseur «souhaite tourner la page». Quant à l’avocat genevois, il ira jusqu’au Tribunal fédéral. Patrick Tondeux

L’avocat genevois coupable d’avoir falsifié des données pour gonfler des loyers n’ira pas en prison. L’ancien responsable de l’agence Bernard Nicod de Morges, non plus. Ils ont été respectivement condamnés mercredi à des peines de 24 et 15 mois avec sursis pour faux dans les titres par le Tribunal correctionnel.