Théâtre - «Love Love Love» met la génération des boomers sur la sellette

«Love Love Love» met la génération des boomers sur la sellette Le Genevois Pietro Musillo dirige un casting étincelant dans la pièce du dramaturge anglais Mike Bartlett, qui tend un miroir sans complaisance aux… habitués des Amis.

Marie Druc et Vincent Bonillo attifés de sorte à évoquer l’âge de leurs personnages Sandra et Ken au moment de leur coup de foudre dans les années 60. ANOUK SCHNEIDER

«Love Love Love»: trois mots, un concept délavé, et la mélodie désinvolte des Beatles s’enclenche aussitôt dans les mémoires. Tiens, on y perçoit soudain la pointe d’ironie qui enrobait sans doute déjà l’anaphore avant qu’on ne la décèle dans la citation. Et avec la chanson, c’est bien sûr toute une époque qui défile dans le souvenir – ou dans l’imaginaire des plus jeunes. Cheveux longs, patchworks, batik et joints de cannabis pour ne citer que quelques pittoresques images parmi d’autres.

Le monde à leurs pieds

C’est exactement au milieu de tels accessoires qu’on cueille Kenneth et son frère Henry sur le petit plateau carougeois. Le premier, un étudiant désœuvré d’Oxford, le second, un employé lambda que l’intrigue enverra discrètement ad patres. Ken le parasite a tôt fait de piquer sa petite amie à son frangin, et de s’autocongratuler avec elle de changer le monde qu’ils ont d’ailleurs à leurs pieds. Au deuxième acte, on retrouve le couple embourgeoisé, toujours pétulant après vingt ans de vie commune, et doté de deux rejetons auxquels il ne prête guère attention, tout absorbé qu’il reste par sa prééminence naturelle. Au troisième tableau, les petits sont devenus adultes. Le garçon est un fils à papa demeuré, accro aux jeux que débite son smartphone, la fille une violoniste frustrée réalisant trop tard qu’elle a fait les frais d’une éducation dysfonctionnelle.

Les mêmes Marie Druc et Vincent Bonillo, à l’âge cette fois où Sandra et Kenneth élèvent des ados dans l’Angleterre de Thatcher. ANOUK SCHNEIDER

Né en 1980, le prolifique dramaturge et scénariste anglais Mike Bartlett a quant à lui l’âge d’un petit-fils de la génération des premiers baby-boomers, nés juste à la fin de la guerre. Dans la pièce qu’il a habilement ficelée en 2010, il occuperait l’angle mort de la famille, puisqu’il a choisi d’y chroniquer les mœurs des contemporains de ses grands-parents, et d’en examiner les conséquences désastreuses sur leurs enfants, à savoir ses parents.

Jamie (Thomas Diebold) et Rosie (Madeleine Raykov), les enfants devenus adultes de Ken et Sandra, appartiennent à cette génération X qui a fait les frais d’une éducation dysfonctionnelle. ANOUK SCHNEIDER

Pietro Musillo, acteur, scénographe et metteur en scène genevois émanant de la «génération X» (grosso modo les natifs de 1966 à 1983), fait pour sa part reposer son spectacle avant tout sur le brio de sa distribution. Avec raison, puisque Marie Druc en tête, mais aussi Vincent Bonillo, Thomas Diebold et Madeleine Raykov crèvent d’autant plus le rideau qu’on les saisit transformés à plusieurs reprises, en fonction de l’âge de leur personnage et du contexte historique de l’action. Le voyage dans le temps qu’ils effectuent tous les quatre grâce à leurs costumes, leurs coiffures, leurs gestuelles et leurs discours séduira en priorité les spectateurs ayant eux-mêmes traversé les décennies. C’est-à-dire pile-poil les septuagénaires autocritiques qui fréquentent le bon vieux Théâtre des Amis.

