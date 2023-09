L’Ovalie en fête – Où voir la Coupe du monde de rugby à Genève La compétition qui s’étale sur 51 jours depuis le choc France-Nouvelle-Zélande, vendredi soir, jusqu’à la finale du 28 octobre va passionner les supporters et joueurs des six équipes genevoises de ce sport né il y a deux cents ans. Olivier Bot

Au Pickwick, un des pubs qui retransmettra la Coupe du monde de rugby à Genève. Pierre Albouy

Terre de football et de hockey, le canton de Genève compte aussi plusieurs équipes de rugby. Joueurs et supporters du Servette RC, du Hermance Région RC, du CERN Meyrin-Saint-Genis, du RC Genève-Plan-les-Ouates, du RC Avusy ou des Switzers, premier club de rugby à 7 de Suisse, suivront la Coupe du monde qui commence vendredi en France, avec un match très attendu, vendredi soir, opposant les légendaires All Blacks, en légère baisse de forme (récemment corrigés par l’Afrique du Sud en match de préparation), et une des équipes en forme de l’hémisphère nord, le XV de France, candidat au titre avec l’Irlande.

À Genève, on pourra voir tous les matches dans les pubs de la ville. Au Lady Godiva qui les retransmettra tous, comme au Mr Pickwick et au Grand Duke Pub ainsi qu’au Mulligans Irish Pub, au Lord Jim pour les diffusions sur les chaînes françaises et sur la BBC. L’occasion de rencontrer les communautés genevoises des quelque 20 équipes en lice durant les 51 jours de compétition jusqu’à la finale, le 28 octobre au Stade de France à Paris. Une dixième édition de la Coupe du monde, qui, cette année, marque le 200e anniversaire de ce sport né dans la ville de Rugby en Angleterre.

Olivier Bot est rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.