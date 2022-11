Exposition à Genève – Loustal revisite son univers en peinture En parallèle d’un beau livre, l’illustrateur et auteur de bande dessinée dévoile une brassée de toiles envoûtantes teintées d’étrangeté. Rencontre. Philippe Muri

«Chercher son chien à Essaouira», acrylique sur toile, 2022. LOUSTAL/ÉD. LES CAHIERS DESSINÉS

Avec Loustal, l’amateur de belles images possède l’embarras du choix. Auteur de bande dessinée, illustrateur de livres dont certains de Simenon, courtisé par la presse et la publicité, ce diplômé en architecture s’impose aussi comme un peintre inspiré. Sobrement intitulé «Loustal Peintures», un beau livre rassemble plus de 120 de ses tableaux, réalisés entre 2004 et aujourd’hui.