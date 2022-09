Tribunal de l’Est vaudois – Lourdes peines requises contre une «PME familiale» de la drogue Évoquant une véritable «entreprise», le procureur a requis 5 à 7 ans de prison ferme pour les membres les plus influents d’un clan de trafiquants de la Riviera. Flavienne Wahli Di Matteo

Le procureur Olivier Jotterand. LMS

Un trafic «d’envergure», aux ramifications internationales, étalé sur quatre années, représentant de grosses quantités de haschich et de marijuana, le tout saupoudré de cocaïne: voici à gros traits comment le Ministère public a décrit ce mercredi le commerce monté par six prévenus, renvoyés cette semaine devant une Cour criminelle de l’Est vaudois. Sans oublier la caractéristique la plus intrigante de ce réseau: ses membres forment famille et leur hiérarchie est quasi calquée sur le droit d’aînesse.