Deux accusés genevois condamnés – Lourdes peines en appel pour le braquage de Chavornay Les deux Genevois impliqués dans deux attaques de convoyeurs de fonds en 2018 et en 2017 sont reconnus coupables. Onze ans de prison pour l’un, cinq ans et demi pour l’autre. Fedele Mendicino

Le lieu du braquage de Chavornay survenu en février 2018. JEAN-PAUL GUINARD

Le verdict en appel du hold-up de Chavornay (VD), survenu en 2018 et celui de la tentative de braquage du fourgon de Daillens (VD) en 2017, est tombé: selon nos renseignements, A. et S., les deux trentenaires genevois, absents sur les lieux des attaques, sont reconnus coupables d’avoir été actifs dans la planification de ces brigandages. Le premier homme écope de 5 ans et demi de prison. Le second, qui a commis de nombreuses autres infractions, dont une affaire de home-jacking à Genève, de 11 ans.