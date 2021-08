Le vent souffle aux États-Unis – L’ouragan Ida se renforce dangereusement Dans la nuit, l’ouragan Ida est passé en catégorie 3, puis 4, avec des vents à 209 km/h, selon le NHC. Il se rapproche de la Louisiane dans le sud des États-Unis.

L’ouragan Ida se rapproche dimanche de la Louisiane, dans le sud des États-Unis. Ici, La Nouvelle-Orléans. AFP

L’ouragan Ida s’est dangereusement renforcé dimanche, avec des vents soufflant à 209 km/h, à l’approche de la Louisiane dans le sud des États-Unis, seize ans jour pour jour après les ravages causés par Katrina.

Les commerces barricadés avec des planches de bois et des sacs de sable, les habitants de la Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de l’État, suivaient les instructions des autorités, évacuant ou se calfeutrant chez eux, alors qu’Ida laisse craindre des dégâts catastrophiques.

«L’ouragan majeur Ida continue de se renforcer (…) c’est maintenant un dangereux ouragan de catégorie 4» qui devrait atteindre les côtes de la Louisiane dans l’après-midi, a écrit le Centre américain des ouragans (NHC) sur son site internet.

Le souvenir de Katrina, qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement 16 ans, est encore douloureux en Louisiane: plus de 1800 personnes avaient péri et les intempéries avaient causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts

«On essaie de barricader la boutique avant l’ouragan pour que l’eau n’entre pas et que les gens n’essaient pas de nous cambrioler», expliquait samedi Austin Suriano. Le jeune homme et son frère de 16 ans aidaient leur père à poser de grands panneaux de contreplaqué sur la boutique familiale de réparation de montres, près d’une des grandes artères de La Nouvelle-Orléans.

Peur

«Tout le monde a peur car c’est l’anniversaire de Katrina et les gens n’avaient pas pris ça au sérieux à l’époque», selon Austin. Eric Suriano, 60 ans, n’oubliera jamais Katrina: «Ç’a été le cauchemar de ma vie».

Le président Joe Biden qui a appelé les habitants à se préparer lors d’une allocution télévisée samedi après-midi, a annoncé l’envoi de centaines de spécialistes en intervention d’urgence et la mise en place de réserves d’eau, de nourriture et de générateurs électrique.

Le président Joe Biden a appelé les habitants de la Louisiane à se préparer lors d’une allocution télévisée samedi après-midi. Getty Images via AFP

«Si vous faites l’objet d’un ordre d’évacuation ou si vous pouvez partir, PARTEZ S’IL VOUS PLAIT. Des conditions DEVASTATRICES VONT se produire», martelait le National Weather Service (service météo américain) sur Twitter.

«Le temps joue contre nous», a souligné LaToya Cantrell, la maire de La Nouvelle-Orléans, ville qui pourrait être gravement affectée par l’ouragan.

Dégâts mineurs à Cuba

Ida est passé vendredi soir sur la côte sud-ouest de Cuba, n’y faisant que des dégâts mineurs alors que des milliers de personnes avaient été évacuées et l’électricité coupée préventivement.

Il a ensuite poursuivi sa route, se renforçant samedi en milieu de journée en ouragan de catégorie 2 sur 5, avec des rafales de vent atteignant déjà 160 km/h. Dans la nuit, il est ensuite passé en catégorie 3, puis 4, avec des vents à 209 km/h, selon le NHC.

«Je sais que c’est très douloureux de penser qu’une nouvelle grosse tempête comme l’ouragan Ida puisse toucher terre lors de cette date-anniversaire», a dit le gouverneur John Bel Edwards. «Mais nous ne sommes pas le même État qu’il y a 16 ans, nous avons un système de réduction des risques liés aux ouragans», a-t-il noté, soulignant que ce système allait être «mis à rude épreuve».

Le sud de la Louisiane pourrait endurer de nouvelles destructions et inondations, avec jusqu’à 50 cm de pluie attendus par endroits.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important sur les communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions amplifiés par la montée du niveau des océans.

Ouragan Ida et variant Delta

«Des coupures de courant durables sont quasi certaines», a par ailleurs prévenu Collin Arnold, un responsable de La Nouvelle-Orléans, ajoutant comme les autres: «Je vous implore de prendre cette tempête au sérieux».

Quelque 10’000 opérateurs des réseaux électriques sont déjà prêts à répondre aux coupures de courant et ils seront bientôt le double, a indiqué John Bel Edwards. La Garde nationale de Louisiane a été mobilisée.

L’ouragan menace une région déjà sur le qui-vive sanitaire: le variant Delta a frappé de plein fouet la Louisiane, peu vaccinée, mettant son système hospitalier à genoux, avec près de 2700 patients hospitalisés et autant de morts quotidiennes qu’au pic de la pandémie.

«Si vous devez vous rendre dans un abri, assurez-vous de porter un masque et essayez de garder vos distances», a rappelé Joe Biden, qui a déclaré l’état d’urgence en Louisiane.

ATS

