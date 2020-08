Bélarus – Loukachenko ordonne d’empêcher les troubles Au 11e jour de la contestation, le président bélarusse a annoncé vouloir renforcer les frontières.

Le président Alexandre Loukachenko a ordonné mercredi au gouvernement d’empêcher les troubles au Bélarus et de renforcer les frontières, au 11e jour d’actions de protestation de l’opposition qui conteste les résultats de la présidentielle du 9 août.

«Il ne doit plus y avoir aucun trouble à Minsk. Les gens sont fatigués et demandent la paix et la tranquillité», a déclaré Alexandre Loukachenko après une réunion avec son Conseil de sécurité, selon des propos retransmis par l’agence de presse d’État Belta. «L’écrasante majorité (de la population) est habituée à vivre dans un pays calme et nous devons rendre ce pays calme de nouveau», a-t-il ajouté, sur fond de manifestations quotidiennes de l’opposition.

Il a également ordonné le renforcement des contrôles aux frontières «afin d’empêcher que des militants, des armes, des munitions ou de l’argent provenant d’autres pays entrent au Bélarus pour financer les émeutes».

Pression croissante

Alexandre Loukachenko a aussi demandé à l’armée de porter une «attention particulière aux mouvements des troupes de l’Otan sur le territoire de la Pologne et de la Lituanie», deux pays frontaliers du Bélarus. Il a appelé à «ne pas hésiter à diriger les forces armées et les équipements en direction de leurs mouvements».

Enfin, il a exhorté le gouvernement à «s’assurer du bon fonctionnement des entreprises» après que l’opposition a lancé un appel à la grève suivi dans plusieurs industries vitales pour l’économie bélarusse.

Officiellement déclaré vainqueur avec plus de 80% des voix à l’issue d’une présidentielle contestée, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, fait face à une pression croissante tant au Bélarus qu’à l’étranger. Il a rejeté à plusieurs reprises l’idée d’un départ.

