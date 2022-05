Hockey sur glace – Louis Matte est le nouvel entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds Coach assistant de Genève-Servette depuis 2008, le Québécois a signé un contrat de deux ans avec le club neuchâtelois de Swiss League. Emmanuel Favre

Louis Matte quitte le GSHC pour devenir entraîneur en chef des Abeilles. Eric-Lafargue

Une nouvelle page se tourne à Genève-Servette. Entraîneur assistant du club de National League depuis 2008, Louis Matte (49 ans) quitte le club des Vernets et prend du galon à La Chaux-de-Fonds, en Swiss League. Le Québécois a signé un contrat de deux ans en tant qu’entraîneur en chef de l’équipe basée aux Mélèzes.

«La vie est faite d’opportunités et j’ai saisi celle qui s’est présentée à moi», explique le natif de Québec, installé en Suisse depuis plus de 20 ans. Il développe: «Je n’étais plus totalement en accord avec la politique sportive de Genève-Servette et j’ai senti que le moment était venu de me lancer un nouveau défi.» Il y a deux semaines, Loïc Burkhalter, le directeur sportif du HCC, avait demandé la permission à Marc Gautschi, directeur sportif du GSHC, de s’entretenir avec Louis Matte.

Une fois l’accord obtenu, il a su convaincre Matte d’embarquer dans le projet à la tête d’une équipe qui a terminé troisième de la saison régulière 2021-2022 (50 matches, 102 points) avant de s’incliner devant Olten en demi-finale des play-off (4-2). Les Abeilles ont en effet l’étoffe pour figurer parmi les ténors de la petite ligue la saison prochaine.

«Le bagage nécessaire»

À La Chaux-de-Fonds, Matte succède à Thierry Paterlini, qui a rejoint les SCL Tigers en National League. «Louis est sur mon radar depuis plusieurs années, affirme Burkhalter. Son nom figurait déjà sur ma liste lorsque nous avions embauché Thierry (Paterlini).»

Louis Matte, dont le nom est associé à l’image d’un coach assistant, est confiant dans sa capacité à briser rapidement cette image. «Aujourd’hui, un assistant a des responsabilités accrues. J’ai la conviction d’avoir acquis le bagage nécessaire pour passer à l’étape suivante.»

Au HCC, derrière le banc, son assistant sera son directeur sportif. Loïc Burkhalter assumera en effet les mêmes fonctions que lorsque Paterlini était en poste.

Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 10 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

