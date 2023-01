Un exil à succès – Louis Matte, ancien soldat des Vernets, flambe avec La Chaux-de-Fonds Après vingt-cinq ans de carrière aux Vernets, le Québécois a dû migrer. Pour sa première expérience de coach principal, il cartonne et séduit, en toute discrétion. Simon Meier

Louis Matte a suivi 811 matches de National League depuis le banc des Aigles. Désormais, il met sa science au service des Abeilles. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

«Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour me consacrer un article. On n’a encore rien gagné, rien accompli.» Louis Matte a changé de port mais il demeure le même: le feu des projos, ça n’est pas son truc. Après un quart de siècle à œuvrer dans l’ombre au Ge/Servette, notamment dans le rôle d’entraîneur adjoint (2008-2022), le Québécois a quitté les Vernets plus ou moins contraint. Pour sa première expérience en tant que coach principal chez les pros, il cartonne avec La Chaux-de-Fonds en Swiss League. De quoi bousculer ses souhaits de discrétion et provoquer des articles.