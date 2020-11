Retour de quarantaine – Louis Matte a maintenu les Aigles sur les bons rails L’adjoint de Pat Emond est aussi le préposé aux programmes et à l’administration de la première équipe. En cette période trouble, il jongle autant avec le puck qu’avec les calendriers. Grégoire Surdez

Le magicien du planning Louis Matte n’œuvre pas que sur le banc. C’est aussi lui qui planifie toutes les activités des Aigles. Eric Lafargue

Au moins, il ne se fera pas de cheveux blancs! Depuis que Louis Matte a débarqué à Genève, il a toujours arboré cette indéfectible coupe en brosse impeccable avec une cette couleur de cheveux tirant beaucoup plus sur le sel que le poivre. La crise du Covid-19 n’aggrave pas son cas. D’ailleurs, bon an mal an, le temps semble ne pas avoir de prise sur le Québécois, qui n’est pas du genre à se morfondre. Pourtant, il aurait de quoi devenir fou… Depuis le mois de mars, son boulot a changé. «C’est le jour et la nuit», dit-il.

Car Louis Matte, ce n’est pas seulement ce visage familier que l’on aperçoit chaque soir de match derrière l’escouade de défenseurs grenat. Aux Vernets, il est bien plus qu’un adjoint. Il gère peu ou prou tout ce qui concerne le côté administratif de la première équipe. Cela va des licences de jeu au permis de conduire. En passant par les courriers de la Ligue, les correspondances avec les juges chargés des dossiers chauds. Et puis, Louis Matte, c’est surtout le Willy Vogtlin (le responsable du calendrier de National League et Swiss League) du bout du lac. C’est lui qui est chargé de la planification de toutes les activités de la section professionnelle. Entraînements, déplacements, événements au sein de la communauté, visites médicales, séances spéciales avec les coaches: son courrier hebdomadaire envoyé le dimanche est attendu avec autant d’impatience par les joueurs qu’un sermon dominical par les paroissiens. Le document fait office de bible. Avec lui, aucune excuse n’est valable en cas de rendez-vous manqué.