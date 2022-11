Toute la saga en coffret – L’Ouest, le vrai, selon McMurtry L’écrivain, décédé en 2021, détestait la glorification facile. «Lonesome Dove» rectifie le tir en majesté. Cécile Lecoultre

Robert Duvall et Tommy Lee Jones, en 1989, mettent les santiags de Call et Gus dans la série culte «Lonesome Dove». DR

En 2005, alors que Larry McMurtry allait recevoir l’Oscar du meilleur scénario pour «Le secret de Brokeback Mountain», le Texan portait des jeans et des santiags sous son smoking. L’anecdote image une carrière tiraillée entre Hollywood et l’Ouest, le vrai, une existence passée à cheval sur les mirages en CinémaScope. D’une enfance passée dans une ferme isolée, l’auteur gardera des codes autrement plus réalistes, une vision de l’existence qu’il cravache dans «Lonesome Dove», sa grande œuvre.

Un coffret rassemble enfin les aventures de Gus et Call, les Rangers défroqués de Larry McMurtry dans l’Amérique de 1840.

Histoire de meubler leurs désillusions, deux rangers, Gus et Woodrow Call, volent du bétail au Mexique vers 1840, avec l’idée de le convoyer jusqu’au Montana pour y fonder un ranch. Publiée en 1986, la saga de plus de 1500 pages est inspirée de «La dernière séance» («The Last Picture Show»), projet resté en rade après des circonvolutions multiples impliquant John Wayne et John Ford dans les années 1970. Les légendes trouvaient un air faisandé à ce faux western élégiaque, Robert Duvall et Tommy Lee Jones en extraient deux décennies plus tard un trésor de série.

En précurseur de la démythification du cow-boy, adoubé par Cormac McCarthy et Jim Harrison, le romancier Larry Murtry y dégomme les clichés «en héritier responsable, dit-il, et donc critique». Dans le texte, le folklore de la dernière frontière se traduit par des séquences d’un réalisme visuel, frontal, où surgit parfois une bulle philosophique inattendue. «Pour vivre heureux, énonce Gus, il faut apprendre du quotidien, une gorgée de whisky le soir, un bon matelas, un verre de lait, ou un gentleman fougueux comme moi.»

Mais avant d’arriver à tant de sérénité, il faudra à ces potes de galère essuyer brimades et autres «ordres de crétins», écouter des femmes exceptionnelles, échapper aux cruels Comanches, aux ours rusés. Et même «avaler de la pisse de cheval, au goût de nectar de pêche…» De quoi s’étourdir et se perdre dans l’Amérique de la fin du XIXe siècle en cinq volumes, agrémentés pourtant d’une carte géographique.

