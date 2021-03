Musique classique – L’OSR se projette vers une saison sans nuages Dévoilée par vidéoconférence, l’affiche de l’exercice 2021-2022 fait une bouchée de la pandémie et aligne des concerts alléchants. Tour d’horizon d’un pari artistique alléchant. Rocco Zacheo

Martha Argerich fera une apparition attendue durant la saison, aux côtés d’un autre monument du piano, Maria João Pires, dans un concert chargé de promesses. ADRIANO HEITMAN

Aujourd’hui, on pourrait placer cette activité parmi les plus dangereuses qui soient: programmer dans le domaine de la culture. Œuvrer, en d’autres termes, dans un biotope où les signes de vie sont quasi absents depuis plusieurs mois, où l’horizon opaque ne permet aucune forme de projection vers l’avenir. De quoi seront faites les mesures sanitaires dans quelque temps? Serons-nous délivrés de l’étau qui a tout paralysé? À ces questions, l’Orchestre de la Suisse romande (OSR) répond avec un oui résolu. «Il n’y a pas de plan B, nous pensons que d’ici à la rentrée prochaine, les salles pourront à nouveau accueillir le public», affirme Steve Roger, directeur général de l’institution, à l’heure de dévoiler l’affiche de la saison à venir aux côtés du président de la Fondation de l’OSR Olivier Hari et du directeur musical et artistique Jonathan Nott. Contraint pour la deuxième année consécutive à un exercice de communication mené à distance, face caméra et par écrans interposés, l’homme ose donc un optimisme robuste.