L’éditorial - L’OSR ouvre une voie nécessaire

Abo Musique classique Quand l’OSR se mue en joyeuse bande d’amateurs C’est une troupe de soixante-six musiciennes et musiciens amateurs aux profils disparates. Dans ses rangs, on croise un mathématicien, un juriste en entreprise et une professeure, un chargé de projet aux SIG et un fonctionnaire international. Ils ont entre 10 et 82 ans et sont en passe de réaliser un rêve de taille: se produire entre les murs du prestigieux Victoria Hall aux côtés des musiciens de l’Orchestre de la Suisse romande. Mercredi soir, à la tombée du jour, une fusion prendra ainsi forme entre deux mondes qu’on pourrait croire irrémédiablement éloignés: celui des artistes professionnels et des pratiquants en dilettante. Voilà qui concrétise un projet vertueux, dont l’étiquette – «L’OSR c’est vous!» – laisse entendre les intentions de la vénérable institution fondée par Ernest Ansermet.

Décloisonner un monde

Car entre les lignes de cette première expérience appelée à se perpétuer, l’OSR dit sa volonté de se connecter avec un terroir riche et fertile, peuplé des milliers d’amateurs qui, en toute discrétion, sans projecteurs ni reconnaissance internationale, cultivent un jardin aussi nourrissant que celui labouré par les professionnels. Le temps d’une soirée, l’orchestre célèbre ainsi ce monde immergé, pour qui la musique est un bien essentiel, une activité qui aide à mieux vivre, surtout par temps adverses comme ceux que nous traversons depuis plus d’un an.

Cette opération nous dit aussi la nécessité de décloisonner le monde de la musique classique, de lui ôter cette étiquette élitiste qui l’accompagne depuis toujours. «L’OSR c’est vous!» participe ainsi d’une stratégie de communication. On redore par là une image, et on concilie, pourquoi pas, des tribus de musiciens qui aiment parfois s’entre-déchirer, comme la campagne sur la Cité de la musique l’a démontré. Les intentions sont donc plus que nobles: elles sont nécessaires.

