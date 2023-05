Concert – L’OSR ouvre ses portes à la plus célèbre des cheffes pionnières L’Australienne Simone Young dirige pour la première fois l’orchestre à Genève, Lausanne et Fribourg. Rencontre. Rocco Zacheo

La cheffe d’orchestre Simone Young dirige pour la première fois l’OSR. SANDRA STEH

On pouvait entamer la rencontre autrement qu’en trébuchant. À quelques pas de la loge qui l’accueille, alors que la première répétition au Victoria Hall vient de s’achever, on se présente en lui serrant la main et en osant un «bonjour maestra». Simone Young n’aime pas ça et le fait savoir, sourire aux lèvres, mais regard déterminé, préférant l’étiquette «maestro», bien que de genre masculin. À ses yeux, la distinction n’a pas raison d’être: lorsqu’on dirige, on mérite toutes et tous une seule et unique appellation. Le détail a son importance, car la cheffe australienne, invitée ces jours-ci par l’Orchestre de la Suisse romande pour une série de concerts à Genève, Lausanne et Fribourg, est une pionnière, bien qu’elle ne revendique pas ce statut.