Annulation de spectacles – L’OSR et le Grand Théâtre sont touchés par le Covid-19 La maison lyrique a dû annuler la représentation de «Parsifal» le 2 avril, un cluster s’étant développé dans son chœur et au sein de l’orchestre. Depuis, les relations artistiques entre les deux institutions sont suspendues. Rocco Zacheo

Un musicien de l’Orchestre de la Suisse romande, formation qui suspend toutes ses activités jusqu’au 30 juin prochain. DR

La mauvaise nouvelle était dans l’air le vendredi de Pâques déjà: ce jour-là, le Grand Théâtre annulait subitement la représentation de «Parsifal», pièce de Wagner qui devait être donnée en version de concert et dans un format raccourci. Retransmise par streaming, la production comptait aussi sur la participation dans la fosse de l’Orchestre de la Suisse romande. On sait désormais les raisons qui ont précipité la suppression du spectacle: un cluster de Covid-19 s’est développé au sein des pupitres de l’OSR, tout comme auprès de quatre membres du chœur du Grand Théâtre et d’un collaborateur administratif.