Récit de concert – L’OSR cultive ses figures intimes L’orchestre a fait briller quatre de ses solistes avec Mozart et a livré une luxuriante «Symphonie en ré mineur» de César Franck. Rocco Zacheo

Jonathan Nott, directeur musical et artistique de l’OSR. NIELS ACKERMANN

«On n’est jamais mieux servi que par soi-même», dit l’adage, et on pourrait difficilement lui donner tort en se tournant vers le concert livré jeudi soir au Victoria Hall par l’Orchestre de la Suisse romande. À une poignée de semaines du périple qui le mènera en terre ibérique – des haltes prévues notamment à Madrid, Saragosse et Barcelone – l’orchestre s’est octroyé une soirée pour cultiver une sorte d’entre-soi, sans chef invité ni solistes stars.

Alors, pour entamer la soirée entre figures familières et cheminer en territoire connu, le chef Jonathan Nott s’est tourné vers ce court et plutôt rare «Menuet antique» de Ravel. Avec cette première pièce éditée dans la carrière du compositeur, c’est un certain sens de l’expression, des articulations entre les bois et les archets qui a pris une belle consistance.

Un patrimoine qui brille

Le hors-d’œuvre servi, d’autres intimes ont surgi, quatre instruments et autant de solistes issus des pupitres: le hautbois de Simon Sommerhalder, le basson d’Afonso Venturieri, la clarinette de Michel Westphal et le cor de Jean-Pierre Berry. Avec la «Symphonie concertante pour vents et orchestre KV 297b», on a mesuré une fois encore, si jamais il le fallait, le patrimoine qui se niche au sein de l’OSR, la musicalité coulante et la virtuosité de ces figures placées au-devant de la scène. Leur interprétation, habitée et précise, a été entraînante, et dans une pièce pétillante certes, mais qui ne brille pas particulièrement par son originalité.

Dernière figure familière enfin: César Franck, avec une «Symphonie en ré mineur» qui appartient aux annales de la formation. Une captation vidéo est d’ailleurs toujours visible sur les plateformes avec Armin Jordan à la baguette. Comment résister à cette entrée en matière grave, où le thème est répété dans un allant funèbre? L’«Allegro non troppo» qui le jouxte a ouvert toutes ses facettes luxuriantes, colorées par des bois et des cuivres en grande forme. Plus loin, avec l’«Allegretto», on a été saisi par la délicatesse des «pizzicatos» et par le beau dialogue avec la harpe. Enfin, le dernier «Allegro», aux phrasés souples et toniques, a particulièrement marqué les esprits.

