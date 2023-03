Musique classique – L’OSR cultive les affinités électives avec ses invités La saison prochaine, l’orchestre consolidera les liens avec des musiciens et des chefs fidèles. Rocco Zacheo

La cheffe new-yorkaise Marin Alsop dirigera deux concerts de l’OSR en 2024. GRANT LEIGHTON

Cela pourrait être un symptôme, un parmi d’autres, qui dirait la bonne santé d’une formation symphonique. On le détecte, ce signal, en parcourant par exemple le programme de la saison à venir de l’Orchestre de la Suisse romande, qui a été dévoilé au public ce lundi au Victoria Hall. Dans l’épais catalogue de propositions, on y trouve des noms familiers par grappes, des artistes aux horizons divers qui ont côtoyé un jour les pupitres sous nos latitudes. Ces liens cultivés parfois de longue date rappellent que l’OSR garde un pouvoir d’attraction indéniable et qu’il parvient à fidéliser des musiciens de renom.