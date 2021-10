Récit de concert – L’OSR brosse un portrait en demi-teinte de l’Amérique Peu inspiré et imprécis, l’orchestre n’a pas montré son meilleur visage à la cheffe ukrainienne Oksana Lyniv. Rocco Zacheo

Oksana Lyniv a fait ses grands débuts à la tête de l’OSR lors des concerts de dimanche et lundi soir. OLEH PAVLIUCHENKOV

On placera cela sur le compte de l’ubiquité à laquelle a été soumis ces jours-ci l’Orchestre de la Suisse romande. À cette double fonction qui le pousse à la fois dans la fosse du Grand Théâtre pour servir Donizetti et son «Anna Bolena», mais aussi sur la scène du Victoria Hall, où il poursuit sa saison symphonique. Le concert de lundi soir a rappelé, si jamais il le fallait, qu’il n’est pas bon d’être au four et au moulin, en musique comme ailleurs, surtout si le grand écart impose, comme dans ce cas, un recours massif à des musiciens externes, venus combler les failles dans les rangs à coup de cachetons. Le résultat s’est laissé apprécier dans la salle genevoise, qui accueillait pour la première fois cette cheffe prometteuse, Oksana Lyniv, dont la réputation s’est affermie principalement au sein de formations germaniques.

Attaques approximatives

Parée dans un long veston noir serré à la taille par un large tissu fuchsia, l’Ukrainienne a étonné d’entrée par l’extrême économie de ses gestes, par la battue sèche qui s’accompagne de mouvements du buste tout en raideur. On s’est dit alors que cette mécanique peu communicative, sans chichis ni emportements inutiles, allait bénéficier à la précision d’exécution des pupitres. Une hypothèse qu’il a fallu enterrer tout particulièrement dans la deuxième partie de la soirée, où la «Symphonie N° 9» dite «du Nouveau Monde» a surgi avec un lot conséquent de décalages, d’attaques approximatives et de fausses notes, ce spécialement auprès des vents. Quant à l’interprétation, on n’y a pas trouvé le souffle attendu, la griffe qui marque, surtout dans les deux allegros: tout a glissé sans gloire ni déshonneur, de manière quasi scolaire.

Abo Spectacle lyrique «Anna Bolena», une œuvre enfin genevoise Le programme, qui faisait un grand clin d’œil à l’Amérique, alignait en première partie le célèbre «Adagio pour cordes» de Barber et le «Concerto pour clarinette et orchestre» de Copland. Ici, dans une continuité de plages où les archets dominent le discours, tout a paru plus harmonieux et mieux contrôlé. Complice, la prestation de Paul Meyer, un clarinettiste dont la virtuosité est aussi solide qu’humble, à mille lieues de celle théâtralisée d’un Martin Fröst. Ce fut là la vraie bonne note de la soirée.

