Le Grand-Lancy – Los Bandidos font chanter les saveurs tex-mex Dans cet établissement au décor joyeux, on se régale de nachos, tacos, burritos, fajitas, quesadillas généreusement farcies. Alain Giroud

Un tacos généreux à la table de Los Bandidos. LDD

Vous croquerez bien dans un tacos ou craquerez-vous pour une fajita ou une quesadilla? Quoi qu’il en soit, commencez la fête en plongeant des nachos dans un mélange de tomates concassées, guacamole, coriandre et citron vert. Ces chips de maïs, qui arrivent directement du Mexique, croustillent sous la dent dans un foisonnement de saveurs pimentées. Comment? Oh pardon, on oublie de vous dire qu’il faut s’attabler au Los Bandidos pour s’offrir le plaisir de la découverte de la cuisine tex-mex.