Élections au Barça – Lorsqu’un club de football vote comme un État En ce dimanche se tiennent les élections à la présidence du FC Barcelone. Avec des enjeux qui dépassent de loin l’avenir sportif du club. Florian Müller

Ancien président, Joan Laporta est l’un des trois candidats à la présidence du Barça. Il a officialisé sa candidature en affichant un portrait géant en face stade du Real Madrid, l’ennemi juré. KEYSTONE

Le processus

Tous les quatre ans, les supporters du FC Barcelone sont appelés aux urnes. Pas tous, en réalité: seuls les «socios», comprenez sociétaires-actionnaires du club. «On dénombre actuellement 141’846 socios à travers le monde, détaille Manel Tomas, historien et chef du centre de documentation du FC Barcelone. Pour avoir le droit de vote, on considère que le socio doit avoir 18 ans révolus et au moins un an d’ancienneté. De fait, le corps électoral est composé de 110’290 électeurs. La participation se situe généralement autour de 50%. Cette année en raison de la pandémie, pour la première fois dans l’histoire du club, le vote par correspondance sera autorisé au niveau national.»