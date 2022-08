Entraîneur, recruteur et scout – «Lorsqu’il y a suspicion, on manque de courage» Entraîneur et scout du Servette FC depuis près de quarante ans, Christian Lanza parle des dérives potentielles du football au travers du prisme des abus dans l’Église. Patrick Oberli

Adolescent, Christian Lanza a été témoin des abus de prêtres dans un internat à Genève. Une expérience violente qui l’a rendu très attentif au bien-être psychologique des jeunes joueurs qu’il a entraîné durant des décennies au Servette. MAGALI GIRARDIN

Au bord des terrains, sa silhouette est connue entre mille. Depuis des décennies, Christian Lanza, 73 ans, représente le Servette FC. Pour beaucoup de talents, il en a même été la porte d’entrée. En quarante ans, l’entraîneur et recruteur a déniché une longue liste de pépites, de Philippe Senderos à Denis Zakaria, en passant par Kastriot Imeri ou François Moubandje. Ce printemps, Christian Lanza a publié «Le Loup Blanc et le diable», son premier polar. Ou plus précisément une «autobiographie sur fond de crimes vengeurs et d’actes pédophiles commis par des prêtres.»