Maître de la photographie de rue – Lorsque la ville se visite à hauteur de chien L’Américain Elliott Erwitt porte depuis toujours une attention affectueuse à la gent canine. Son objectif saisit les personnalités de toutous comme aucun autre. Décryptage. Irène Languin

New York City, 1946. ELLIOTT ERWITT/MAGNUM PHOTOS

Bien campé sur ses courtes pattes et toute langue dehors, le chihuahua fixe l’objectif avec une application comique. De sa maîtresse, on ne voit que les pieds. Ce qui soulève mille interrogations: la mise de la dame se rapporte-t-elle à celle de son toutou de poche, gainé dans son impayable tricot? Quel âge, quel visage peut bien avoir cette femme qui promène son chien dans les rues de New York? À moins que ce ne soit le minuscule cabot qui balade l’humaine, allez savoir…

L’Américain Elliott Erwitt a sans doute posé sur le bitume son appareil pour saisir ce portrait délicieusement malicieux datant de 1946, qu’on peut contempler jusqu’au 19 mars chez Esther Woerdehoff. La galerie de la rue Marguerite-Dellenbach, à Plainpalais, consacre une exposition à l’immense photographe né à Paris de parents russes en 1928, dont l’espièglerie, le sens de l’observation et l’esprit critique irriguent une œuvre féconde et dense. Après dix ans en Europe, la famille Erwitt émigre aux États-Unis. Le jeune Elliott commence à s’intéresser à la photographie et s’établit à New York à l’âge de 20 ans, où de grands noms du 8e art, comme Edward Steichen, Robert Capa et Roy Stryker le prennent sous leur aile. En 1953, il entre à l’agence Magnum, qu’il présidera durant trois ans et dont il est encore un membre actif aujourd’hui.

«Erwitt a fait plusieurs fois le tour du monde avec son Leica, raconte Esther Woerdehoff. Son œil capte des situations avec acuité, humanisme et souvent beaucoup d’humour.» Intitulé «Found not lost», l’accrochage mêle une trentaine de tirages célèbres et inédits, remontant essentiellement aux années 1950 et 1960. Aux côtés d’une Marilyn immortalisée sur le tournage des «Désaxés», on découvre un cheval parqué comme une voiture dans un parking souterrain ou une jeune femme devant un distributeur de sandwiches. Et, toquade du grand maître, plusieurs chiens facétieux au ras du sol.

Composition

New York City. 1946 (détail). ELLIOTT ERWITT/MAGNUM PHOTOS

L’artiste possède un don indéniable pour la composition. Entre les péremptoires verticalités des jambes et des pattes se dessinent des lignes de fuite le long de l’immeuble, marquant une perspective sur laquelle s’inscrit le tissu très graphique de la jupe. Ajoutons que, fidèle aux préceptes de Magnum, Erwitt ne recadre jamais ses clichés.

Inattendu

New York City. 1946 (détail). ELLIOTT ERWITT/MAGNUM PHOTOS

Si les sujets au premier plan sont statiques, l’image inclut du mouvement en arrière-fond. Cette idée du temps et des gens qui passent rappelle qu’Elliott Erwitt est un virtuose de la photo de rue: sans idée préconçue, il explore la ville à la recherche de l’inattendu. Ses images sont un éloge des joies du hasard.

Personnalité

New York City. 1946 (détail). ELLIOTT ERWITT/MAGNUM PHOTOS

En un clic, Elliott Erwitt pose le cadre idéal pour une comédie de mœurs. Le petit pull en laine confère au chihuahua une allure aussi cocasse que charmante. Ce paletot et une bouille ahurie le dotent d’une certaine excentricité que, par effet miroir, on est tenté d’attribuer aussi à la personnalité de celle qui l’escorte. Parce que la femme est délibérément cachée au regard, son chien devient son extension burlesque et endosse une part d’humanité. En s’attachant à représenter la psychologie canine, le photographe pousse à s’interroger sur la condition de l’homme.

Accessoire

New York City. 1946 (détail). ELLIOTT ERWITT/MAGNUM PHOTOS

En se mettant au niveau du toutou miniature, le photographe change notre point de vue sur le monde. Il fait surgir une bulle d’absurdité dans notre quotidien, offrant au compagnon à poils le premier rôle et reléguant sa maîtresse à celui d’accessoire – littéralement, elle n’est que sandales, modérément gracieuses et déraisonnablement grandes.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.