«J’ai décroché un entretien d’embauche en Suisse. Y a-t-il des questions que l’employeur ne peut pas me poser?»

Réponse:

Pendant l’entretien d’embauche, les employeurs doivent uniquement poser des questions en rapport avec le poste à pourvoir et dont la réponse est d’un intérêt certain et justifié. Le candidat doit, quant à lui, fournir les renseignements en lien avec le poste de travail proposé et les aptitudes que celui-ci requiert.

Ainsi, l’employeur sera amené à poser des questions relevant de la personne (nom, prénom, nationalité, adresse, questions relatives au permis de travail), les questions en lien avec la formation, les écoles fréquentées, le parcours professionnel, l’expérience acquise, la qualification, les autorisations professionnelles (par exemple, le brevet d’avocat).

Certaines questions ne sont pas admissibles: quand elles traitent de la religion, de l’appartenance à un parti politique, de la situation familiale, de l’orientation sexuelle, des problèmes de santé, etc.

En revanche, certaines questions peuvent exceptionnellement être justifiées si elles peuvent être mises en lien avec le poste à pourvoir. Ce sera le cas, par exemple, lorsque le candidat postule au sein d’une entreprise ayant principalement des buts religieux, politiques. S’il postule comme chauffeur au sein d’une entreprise, l’employeur aura la possibilité de lui demander s’il a été sanctionné pour des infractions aux règles de la circulation.

