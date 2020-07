Les parents de champions 3/5 – Loris Rouiller: «Ce sont mes premiers sponsors» Derrière chaque grand sportif se cachent des parents investis. Des athlètes et leurs proches racontent les coulisses de ce soutien inconditionnel. Pierre-Alain Schlosser

Victor Da Silva Rouiller est toujours présent pour soutenir son fils Loris. Maxime Schmid

«Mes parents, Sandra et Victor, sont à 100% derrière moi. Ce soutien me permet d’avoir plus confiance en moi. Mon papa, qui est responsable technique d’un grand bâtiment à Genève, a consacré ses week-ends et ses vacances pour ma sœur Mélissa (également cycliste) et moi. Pareil pour ma maman, qui s’occupe de toute l’intendance (nourriture, lessive, etc.).»