Le conseil communal de Neuchâtel tient dimanche à féliciter l’artiste du cru Loris pour son «magnifique parcours» dans l’émission de TF1 The Voice. Le jeune chanteur s’est hissé parmi les cinq finalistes, aux portes de la finale des deux meilleurs.

«En à peine trois mois, à 18 ans, Loris a touché des millions de téléspectateurs francophones et fait connaître loin à la ronde le nom de Neuchâtel», loue le conseil communal dimanche dans un communiqué. Même sans avoir décroché la victoire, revenue à la chanteuse Nour, il s’est montré «tout à fait remarquable».

«Sa voix et sa personnalité ont su séduire des artistes chevronnés comme Marc Lavoine ou Nolwenn Leroy», admire l’exécutif, qui souligne la «belle prestation» du jeune homme en finale. Loris est le premier Suisse à être allé aussi loin dans ce show très compétitif.

Le conseil communal remercie le jeune chanteur d’avoir gardé un lien fort avec Neuchâtel tout au long de son parcours et remercie son entourage ainsi que le Tennis-Club du Mail pour la mise en place de la «fan zone», qui a accueilli à Neuchâtel des centaines de personnes pour suivre l’émission.



S’il a commencé la musique en faisant du rap à la Place Pury de Neuchâtel, Loris, qui ne chante que depuis cinq à six mois, a montré qu’il était capable de se produire sur différents types de musiques. Loris a suscité un grand engouement à Neuchâtel, si bien qu’une fan zone a été installée au tennis du Mail à Neuchâtel, à côté du restaurant du père du chanteur pour la demi-finale et pour la finale.



Pour ses prestations lors de la finale, le Neuchâtelois est retourné dans son univers, le rap, avec une chanson d’Eminem. Il n’a pas été qualifié pour la deuxième partie de l’émission et la superfinale qui oppose deux chanteurs. Même s'il n’a pas gagné samedi, Loris avait déjà tout gagné. Voir parmi les cinq finalistes de The Voice ce jeune, qui a abandonné son activité de paysagiste pour se consacrer à la musique, en est une preuve.