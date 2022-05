«The Voice» – Loris est le premier Suisse à accéder à la finale C’est un exploit. Le Neuchâtelois s’est hissé dans le dernier carré de la célèbre émission de TF1. Ils ne seront plus que cinq samedi prochain. Sébastien Jubin

Le Neuchâtelois Loris, 18 ans, a cartonné samedi dernier en interprétant «L’envie» de Johnny Hallyday, qui lui a offert son ticket pour la finale de «The Voice». Lionel Guericolas / TV / Bureau233

Il est 23 h 53 ce samedi. Et le sort de Loris est scellé dans les dernières minutes de la demi-finale de «The Voice», l’émission de télécrochet de TF1. Le Neuchâtelois de 18 ans, dans l’équipe de Marc Lavoine, est sauvé in extremis par Nolwenn Leroy, qui l’avait déjà repêché lors des auditions à l’aveugle. Il rejoint donc le cercle très fermé des cinq finalistes qui ont une chance de remporter la 11e édition de l’émission ce samedi 21 mai 2022 et d’entrer dans l’histoire puisque aucun Suisse n’est jamais arrivé si loin dans la compétition.