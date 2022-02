Parcours des jeunes en Suisse – L’origine sociale continue de peser sur le niveau de formation

L’origine sociale, la durée de séjour en Suisse et le parcours scolaire à l’école obligatoire comptent parmi les facteurs qui influencent fortement l’obtention d’une maturité, d’un diplôme, d’un CFC ou d’une AFP (attestation de formation professionnelle). L’Office fédéral de la statistique (OFS) a suivi pendant dix ans le parcours des jeunes qui ont fêté leurs 15 ans en 2010.

Obtenir un titre du degré secondaire II permet aux jeunes d’accéder tant aux formations du degré tertiaire qu’au monde du travail, rappelle l’OFS dans un communiqué lundi. C’est pourquoi cette certification est considérée comme le bagage de formation minimum pour une insertion «réussie et durable» dans la vie économique et sociale.





En 2020, 91,4% des quelque 82'500 jeunes qui avaient célébré leurs 15 ans en 2010 ont obtenu un titre du degré secondaire II. Conformément à l’indicateur officiel du taux net de première certification du degré secondaire II, la nouvelle étude de l’OFS confirme que des différences notables s’observent suivant le groupe de population considéré, notamment entre les sexes (femmes: 92,9%, hommes: 90%) et les catégories migratoires (Suisses nés en Suisse: 93,6%, étrangers nés à l’étranger: 79,9%).

Formation des parents: rôle important

Dans l’ensemble, 95,2% des jeunes dont au moins l’un des parents possédait un titre du degré tertiaire se sont certifiés. C’est aussi le cas de 93,9% des jeunes issus d’un ménage où le plus haut titre acquis par l’un des parents relevait lui-même du degré secondaire II. Par contre, parmi les jeunes dont aucun des parents ne détenait de titre de formation post-obligatoire, cette proportion n’atteint que 84,5%.

Les étrangers nés à l’étranger qui résidaient en Suisse quasiment depuis leur naissance ont été 84,2% à obtenir un titre du degré secondaire II, contre 79,9% pour l’ensemble des étrangers nés à l’étranger. Plus ils sont arrivés tard, moins ils ont obtenu de titres. La proportion de jeunes certifiés atteint 77% pour ceux arrivés en Suisse entre 12 et 15 ans.

Retard dans le parcours scolaire

La formation que les jeunes suivaient à l’âge de 15 ans a aussi influencé leur certification future. Parmi les jeunes qui étaient soit en dernière année de l’école obligatoire avec exigences étendues, soit déjà au degré secondaire II, 97,2% se sont certifiés. Cette proportion tombe à 85,3% pour ceux qui, à 15 ans, avaient pris du retard dans leur parcours scolaire suite notamment à un redoublement.

Les analyses révèlent également que 11,8% des jeunes non certifiés (1% de tous les jeunes) étaient toujours en formation à l’âge de 25 ans. Ces prochaines années, on peut donc encore s’attendre à une légère hausse de la proportion de certifiés, surtout dans les groupes de population qui présentent des taux comparativement bas. En effet, 2,1% des jeunes étrangers nés à l’étranger étaient non certifiés, mais encore en formation en 2020, contre 0,8% des jeunes Suisses nés en Suisse.