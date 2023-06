Cinéma d’auteur – L’Orient suit sa bonne étoile sur grand écran Le 18e Festival international du film oriental de Genève met le rêve à l’honneur du 12 au 18 juin. Plus de quarante films à l’affiche: présentation. Namya Bourban

Image tirée du film «Amerikatsi», en compétition longs-métrages du Festival international du film oriental de Genève. DR

Le rêve. C’est le thème choisi par le Festival international du film oriental de Genève (FIFOG) pour sa 18e édition. Un mot qui, à lui seul, fait voyager, dépasser les limites du possible, croire en sa bonne étoile, aspirer à un monde meilleur, dénoncer les injustices.

Quarante-trois films, tous genres confondus, sont à découvrir dans trois lieux culturels genevois: le Crowned Eagle, les Cinéma du Grütli et le Fonction: Cinéma. Tunisie, Iran, Égypte, Arménie, Kosovo, au total 26 pays sont représentés à travers ces œuvres, projetées du 12 au 18 juin, avec une séance additionnelle prévue pour le 22 juin.

Parmi elles, «Abdelinho», du journaliste, scénariste et réalisateur franco-marocain Hicham Ayouch. Le film raconte l’histoire d’un rêveur d’une petite ville du Maroc, fasciné par la culture brésilienne et fou amoureux d’une héroïne de telenovelas. Sa vie sera bouleversée par l’arrivée d’un télévangéliste, qui prend peu à peu le contrôle de la ville.

On retrouve également «Amerikatsi», réalisé par Michael A. Goorjian, qui relate le retour au pays d’un rescapé du génocide arménien en 1947. Condamné à la prison, il s’accroche à son seul lien au monde extérieur: observer un couple qu’il aperçoit grâce à l’effondrement d’un mur.

Un récit qui fait particulièrement écho à la citation de l’écrivain français Grégoire Lacroix: «On n’enferme pas un rêve, même s’il est fou», soulignée par Tahar Houchi, directeur artistique du festival. La projection de «Amerikatsi», qui aura lieu le 17 juin au Grütli à 15 h 45, se fera en présence du réalisateur.

Au-delà des longs métrages en compétition, le Festival international du film oriental de Genève propose une compétition de courts métrages et une compétition scolaire. Cette dernière présente notamment «Peripeteia», film turc de la réalisatrice Merve Gezen. L’œuvre dépeint une journée ordinaire d’Adem qui, âgé de 9 ans, ramasse des papiers dans les poubelles. Son rêve? Aider sa famille. L’occasion de parler des aspirations brisées des enfants des rues en Turquie.

Le jury de la compétition scolaire est composé d’élèves d’écoles publiques genevoises du secondaire I et II. Au total, six courts métrages seront proposés aux écoliers. À la clé de ces différentes compétitions, le FIFOG d’or et le FIFOG d’argent. Plusieurs soirées mettant l’accent sur un pays seront organisées pendant le festival, comme la réception iranienne de l’association Femme Vie Liberté - Zan Zendegui Azadi Suisse le 14 juin, ou encore la réception de l’ambassade d’Arménie le 17 juin.

Namya Bourban est journaliste à la rubrique culture et société. Auparavant, elle a travaillé au sein de la rubrique Suisse. Plus d'infos

