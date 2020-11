People – Lorie Pester, éternelle positive La maman, chanteuse et actrice de 38 ans creuse le bon filon du titre du tube qui l’a fait connaître en 2004 en sortant un livre d’astuces pour positiver au quotidien. Fabienne Rosset

«Comme tout le monde, la vie aime jouer avec moi, et comme je suis très joueuse, elle est bien tombée» – Lorie Pester Eric Matheron Balaÿ / Flammarion

C’est qui?

Lorie, alias Laure Pester, raccrochait ses patins à glace il y a plus de seize ans pour se lancer dans la chanson. Son tube d’alors, «La positive attitude», martelé en boucle sur les radios l’année de sa sortie, en 2004, est depuis devenu l’hymne de sa vie. Plus aucune interview, aucune apparition publique, aucune émission télé sans qu’on lui resserve la référence en lui demandant comment elle fait pour être toujours joyeuse et positive. «Il arrive parfois que ton moral se casse, pour ça moi j’ai trouvé un remède efficace: la positive attitude. La tête haute, les yeux rivés sur le temps et j’apprends à regarder droit devant.» Il suffisait d’écouter sa chanson pour avoir la réponse. Quoi qu’il en soit, celle qui se trémoussait sur une chorégraphie et une scénographie (sans parler des costumes) dignes d’un épisode de «My Little Pony» ou de «LoliRock» a effectivement eu de quoi éprouver son éternel positivisme, sur le chemin de la célébrité et de la maternité, entre autres.