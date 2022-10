Mondial de football – L’organisateur de la fan zone porte plainte pour calomnie Frédéric Hohl s’est fait injurier sur Facebook et a saisi la justice. Il craint pour la sécurité durant la fan zone. Une annulation n’est ni envisagée ni exclue… Rachad Armanios

Frédéric Hohl, photographié ici en 2015. VQH/Chantal Dervey

Frédéric Hohl, administrateur de New Events Production SA (Nepsa), a porté plainte en son nom et au nom de son entreprise le 4 octobre pour calomnie, injures et atteinte à l’honneur. Est visée une personne qui, sous sa propre identité, a traité lui et son entreprise d’«assassins», de «collabos», de «fachos» et de «salopards» sur Facebook. Et ce, en raison du mandat confié par la Ville de Genève à Nepsa pour organiser sur la plaine de Plainpalais la fan zone du Mondial de football du Qatar, qui commence le 20 novembre.