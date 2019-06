Lorenzo Mattotti balade la mort au MEG

Il était une fois un artiste aussi à l’aise dans l’illustration que dans la bande dessinée, la peinture et le film d’animation. Évoquer l’œuvre de Lorenzo Mattotti, c’est narrer une histoire pleine d’images, visibles aussi bien dans la presse («Le Monde», «Cosmopolitan», «The New Yorker»), dans des albums fameux («Feux», «Le bruit du givre»), en galeries ou désormais au musée. Avec trois autres créateurs - Camille Garoche, Carll Cneut, Jean-Philippe Kalonji - l’auteur italien basé à Paris a contribué à l’univers visuel de «La fabrique des contes», la nouvelle exposition temporaire du MEG. Mattotti, qui a notamment prêté il y a quelques années ses crayons à «L’enfer» de Dante, a jeté son dévolu sur «La vigne et le vin», attesté dans de multiples périodes historiques, et sur «La mort marraine», aujourd’hui connu par le recueil des frères Grimm.

Pour ce récit dont on dénombre plus de deux cents versions, Mattotti a livré sept images grand format, dont celle reproduite ci-contre. «Le conte offre la possibilité de se projeter hors du temps. On rentre dans une dimension irréelle, un autre monde», raconte l’intéressé, de passage au MEG récemment. Réputé pour ses travaux au pastel et aux crayons de couleurs, Mattotti a opté pour un noir et blanc tranché. «Federica Tamarozzi Bert, la commissaire de l’expo, avait vu mes illustrations pour «Hansel et Gretel», dans la même veine. Elle m’a suggéré d’aller dans ce sens.»

À partir d’un croquis léger pour situer les principaux éléments de sa composition, Mattotti s’est lancé, sans filet. «J’ai improvisé, chaque élément donnant naissance à un autre. La répartition des noirs et des blancs s’est effectuée au fur et à mesure. C’est l’inconscient qui me pousse, avec toute l’expérience accumulée au cours de ma carrière.» Pas de retouche dans ce dessin qui accroche le regard. «Je ne corrige pas. Cela m’oblige à rester concentré. La puissance d’une image résulte aussi bien des éléments narratifs introduits que de l’intensité du trait.»

«La fabrique des contes», jusqu’au 5 janvier 2020, MEG, 65, Bd. Carl-Vogt

(TDG)