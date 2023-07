Tour de France féminin – Lorena Wiebes gagne la 3e étape au sprint La Néerlandaise a devancé sa compatriote Marianne Vos sur la ligne, mardi à Montignac-Lascaux. La Belge Lotte Kopecky reste en jaune.

La Néerlandaise Lorena Wiebes a remporté la 3e étape du Tour de France Femmes mardi à Montignac-Lascaux en Dordogne où son équipière belge chez SD Worx Lotte Kopecky a conservé son maillot jaune.

Déjà victorieuse à deux reprises l’an dernier sur la Grande Boucle, Wiebes s’est imposée au sprint devant sa compatriote Marianne Vos et Kopecky pour signer son dixième succès cette saison.

Wiebes a justifié son statut de meilleure sprinteuse du monde en profitant du travail de ses équipières qui ont permis au peloton de reprendre sur le fil la Belge Julie Van de Velde, échappée à 58 kilomètres de la ligne et seulement reprise à 250 mètres du but.

La grimpeuse flamande a été la principale animatrice de la course. Après son attaque dans la côte des Andrieux, elle a creusé un écart atteignant 2’30’’ à trente kilomètres de Montignac.

Une avance qui a forcé le peloton à réagir dans le final, à l’initiative de l’équipe DSM de la sprinteuse néerlandaise Charlotte Kool et de la Française Juliette Labous, candidate au podium après sa récente deuxième place au Giro d’Italia Donne.

Mais Kool, finalement septième, n’a rien pu face à la puissance de Wiebes, parfaitement emmenée aux 50 mètres par Kopecky. «C’est vraiment un honneur d’avoir le maillot jaune comme poisson pilote», s’est réjouie Wiebes.

Chabbey et Reusser ne se quittent pas

Après la victoire de Kopecky dimanche à Clermont-Ferrand, il s’agit d’un deuxième succès pour a formation SD Worx, dont la leader Demi Vollering partage le statut de favorite de l’épreuve avec sa compatriote Annemiek van Vleuten, tenante du titre. Les deux femmes ont franchi la ligne dans le même temps au sein du peloton.

La Genevoise Elise Chabbey (30e) et la Bernoise Marlen Reusser (32e) ont terminé dans un second groupe, à deux secondes de la gagnante, alors que la Zougoise Elena Hartmann s’est classée 123e, à 4’04’’. Au général, Chabbey et Reusser pointent aux 11e et 12e places, toutes deux à 1’09’’de Kopecky et Hartmann à la 80e place (à 12’25’’).

Mercredi, les coureuses aborderont l’étape la plus longue de cette édition: 177 kilomètres entre Cahors et Rodez. L’une des plus difficiles avec cinq difficultés répertoriées et les 40 derniers kilomètres sans quasi un mètre de plat.

