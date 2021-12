Participation industrielle – L’Oréal va continuer à racheter les parts de Nestlé La vente d’actions par Nestlé annoncée mardi n’est qu’une étape dans un processus de longue haleine, selon Béatrice Collin, auteure du livre «Le modèle L’Oréal». Ivan Radja

L’Oréal «a les moyens de racheter l’entier des parts de Nestlé», selon Béatrice Collin, doyenne de l’École supérieure des sciences commerciales d’Angers (ESSCA) et spécialiste du géant mondial des cosmétiques. KEYSTONE

Tard dans la nuit de mardi, L’Oréal et Nestlé annonçaient dans un communiqué la vente par ce dernier de 4% des titres. Une annonce qu’il faut replacer dans une stratégie entamée il y a plus de trois ans, rappelle Béatrice Collin, doyenne de l’École supérieure des sciences commerciales d’Angers (ESSCA): «Cette annonce a pu surprendre, mais elle n’est ni nouvelle, ni soudaine. L’Oréal avait déjà racheté des parts détenues par Nestlé il y a quelques années, et, peu après la mort de Liliane Bettencourt, la multinationale de Vevey avait annoncé qu’elle réduirait sa participation.»