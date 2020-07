Camping de Penthalaz – L’ordre est revenu au camping, le calme pas encore En reprenant la gestion du site, la Municipalité est parvenue à mieux faire respecter les règlements. Treize caravanes ont été évacuées, mais les nuisances incommodent toujours les riverains. Sylvain Muller

Un groupe d’habitués du Camping de Penthalaz à l’heure du sacro-saint apéro. Jean-Guy Python

Reprendre les rênes du camping, sans braquer les campeurs. Le défi semblait insurmontable pour la Municipalité de Penthalaz. Après une quarantaine d’années d’un régime très tolérant, la tentative de reprise en main et d’application des règlements au printemps 2017 avait d’ailleurs suscité une levée de boucliers (voir ici). Pourtant, trois ans plus tard, de réels progrès ont été accomplis: treize vieilles caravanes ont été évacuées et un riverain témoigne d’une nette diminution des nuisances. «Même si la situation n’est toujours pas admissible», s’empresse-t-il toutefois d’ajouter.

Droit acquis

Mais revenons en 2017. Suite à la demande de la Municipalité d’évacuer toutes les caravanes à la fin de la saison, un groupe d’utilisateurs du camping bordant la Venoge a créé l’Association des campeurs de Penthalaz. Ils sont ensuite allés en justice, où ils ont obtenu la confirmation d’un droit acquis. Autrement dit, après tant d’années de tolérance, la Municipalité ne pouvait pas demander de revenir d’un coup à la situation initiale.

Parallèlement, à fin 2017, l’Association de la piscine et du camping de Penthalaz, qui gérait le site, a été dissoute par manque de forces vives. La gestion a donc été reprise par l’Exécutif communal, et plus précisément par le municipal Didier Chapuis, secondé par son collègue Pierre-André Ischi, ancien membre du comité de l’association dissoute.

Avec sa piscine, le Camping de Penthalaz offre un décor de vacances à de nombreuses familles n’ayant pas les moyens de partir. La cohabitation avec les riverains est cependant difficile. Jean-Guy Python

À partir de là, le dialogue entre autorités et campeurs a pu reprendre. «Nous étions contents d’avoir fait valoir nos droits, mais nous voulions aussi arriver à trouver un accord avec la Municipalité», explique José Munoz, qui a repris la présidence de l’association des campeurs il y a deux ans. Quant à Didier Chapuis, il a passé en revue tous les emplacements du camping, un par un, et s’est même offert une nuit sur place pour se faire une idée de la situation. Le coup de pouce final a été donné par la mise en place par la Municipalité d’un forfait à 500 fr. destiné à évacuer les caravanes hors d’usage. une opportunité saisie par plusieurs campeurs. Au final, treize épaves ont ainsi pu être évacuées.

«Je rêve que tout le monde vive en parfaite harmonie, mais ce n’est pas possible» Didier Chapuis, municipal de Penthalaz en charge du camping

Restait le plus difficile: pacifier la vie courante du camping. Pour y parvenir, la Commune finance désormais des rondes d’agents de sécurité. Elle a aussi engagé un nouveau gérant et restreint à quinze jours la durée maximale acceptée au camping de passage, où certaines personnes s’établissaient auparavant pour toute la belle saison. La situation s’est donc améliorée, même si Didier Chapuis reconnaît qu’elle n’est de loin pas idéale: «Je rêve que tout le monde vive en parfaite harmonie, mais ce n’est pas possible. Comment voulez-vous faire respecter la limite de 22 h, lorsque certaines communautés se mettent à table à 21 h 30?»

«C’est une question de priorités»

Les riverains – et, ne l’oublions pas, les campeurs amateurs de calme – diront que c’est un euphémisme. «C’est vrai qu’il y a eu une nette amélioration, mais on partait de loin, soupire un locataire dont le balcon surplombe le camping. Quand je suis arrivé à Penthalaz il y a quelques années, c’était horrible: la fête tous les soirs jusqu’à 3-4 heures du matin! Maintenant, on a au moins quelques soirées calmes de temps en temps.» Un autre riverain est plus remonté: «Ça n’a rien changé au fond du problème. C’est une question de priorités. Hier soir (ndlr: mardi), il y a encore eu de la musique jusqu’à 2 h 30 du matin. Et avec les vacances, ça ne risque pas de s’améliorer.»