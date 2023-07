MUSIQUES & SCÈNES | 20% de rabais – Lord of the dance Le Live-Tour 2024 est à découvrir le 5 mai 2024 à l'Arena de Genève.

Le plus populaire des spectacles de l’histoire de l’industrie du divertissement jouit d’une excellente réputation au niveau international : depuis sa création, « Lord of theDance » a été donné dans plus de 1’000 salles à travers le monde et a enthousiasmé plus de 60 millions de personnes dans 60 pays sur tous les continents.

Ce show époustouflant, captivant et magique est devenu en très peu de temps l’une des plus grandes productions chorégraphiques au monde. Près de 100’000 spectateurs ont assisté à la grande tournée anniversaire de « Lord of the Dance » en 2022. La success story se poursuit : « Lord of the Dance » revient sur les grandes scènes d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse en 2024.



L’aventure « Lord of the Dance » commence avec Michael Flatley qui rêve de monter le plus grand spectacle de danse irlandaise au monde. C’est avec beaucoup de détermination, de courage, de confiance en lui, d’ambition, de travail et de talent, que le danseur d’exception américain d’origine irlandaise parvient à mettre le monde entier à ses pieds : avec sa performance spectaculaire en marge de l’Eurovision de la chanson en 1994, longuement applaudie par le public en liesse, Flatley crée l’événement, réussissant même l’exploit d’éclipser le reste de la manifestation. Le reste appartient à l’histoire et la preuve éloquente que Flatley a eu raison de croire en lui : « rien n’est impossible, il faut suivre ses rêves ».



Le succès phénoménal de « Lord of the Dance » reste aujourd’hui encore, près de 30 ans plus tard, immense et continu : Michael Flatley a conquis d’emblée le cœur de millions de personnes à travers le monde. Il a reçu d’innombrables récompenses et a battu des records dans le milieu du spectacle international. Et il a permis à l’art de la danse traditionnelle irlandaise d’obtenir une notoriété et une reconnaissance mondiale sans précédent.



L’alchimie unique, pleine de sensualité et de subtilité, entre danse énergique de haut niveau artistique, acrobatie aérienne époustouflante, musique celtique originale, contenu narratif intelligent et divertissant, a su séduire le public du monde entier. Un public subjugué, quel que soit l’âge, le sexe ou le milieu culturel. Avec son caractère intemporel et universel, « Lord of the Dance » est devenu l’une des nouvelles merveilles du monde moderne et incarne le mythe d’une légende vivante.



Au printemps 2024, le fameux « claquement » de chaussures se fera enfin à nouveau entendre sur les plus grandes scènes. Fort d’innovations spectaculaires et de développements originaux, Michael Flatley ne se contentera pas de faire revivre le concept original de « Lord of the Dance », il le transposera à notre époque et enchantera ainsi de nouvelles générations de fans. Décrit par le Los Angeles Times comme « grandiose », le spectacle, qui compte plus de 150’000 claquements de chaussures par représentation, transportera le public dans un temps et un lieu fait de mythes et de fantaisie. Son cocktail explosif de performances captivantes, de lumières habilement mises en scène et de pyrotechnie spectaculaire mettra le public en émoi.



Les fans auront droit à un fantastique voyage fait de costumes raffinés, de chorégraphies sensationnelles, de technique moderne, de jeux de lumières et d’innombrables moments surprenants : 40 des plus grands danseurs et danseuses du monde présenteront, sous la direction de Michael Flatley et avec de nouvelles musiques du compositeur Gerard Fahy, un spectacle mêlant le meilleur de la tradition, du divertissement, de la musique et de la danse.