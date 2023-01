Tournée musicale verte – L’orchestre écolo qui pédale entre les concerts De Grenoble à Genève en passant par monts et villages, Les Forces majeures a conçu le printemps dernier une tournée à vélo. Une odyssée zéro carbone. Rocco Zacheo

Les membres de l’orchestre Les Forces majeures lors de leur arrivée au Musée de l’Ariana en avril dernier. LAURENT GUIRAUD

En avril dernier, Genève découvrait une entité musicale à la fois décalée et tout à fait en phase avec son temps. Les Forces majeures – c’est son nom – faisait une halte sous nos latitudes et touchait le point culminant d’une tournée menée de bout en bout à la force des mollets, avançant à coups de pédales entre les multiples concerts de son expédition. Parti de Grenoble, le périple était passé en quelques semaines par des villages et des bourgades sans histoire. Et les seize musiciens de la formation française avaient posé leurs bagages et leurs étuis d’instruments dans des lieux de toute sorte pour s’y produire: de la petite salle communale à la clairière au milieu des bois.