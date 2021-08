Musique classique – L’Orchestre de la Suisse romande renoue avec Genève par sa plage La saison de la formation du chef Jonathan Nott a débuté avec entrain, par la deuxième édition d’un festival décliné en mode balnéaire. Rocco Zacheo

À Genève-Plage, l’OSR et son chef Jonathan Nott ont régalé un nombreux public en ouverture d’un court festival balnéaire. OSR/MAGALI DOUGADOS

Dans les legs que nous laissera la pandémie, on trouvera ceci de bon: un festival sorti de nulle part, arrimé au bord du Léman, lâchant sa musique depuis un camion 38 tonnes. Cette histoire a débuté il y a un an précisément, lorsque l’Orchestre de la Suisse romande amorçait son entrée dans la nouvelle normalité en offrant un rendez-vous d’un genre inédit. Deux soirs durant, devenus trois cette année, il était question d’oublier le Victoria Hall et les autres salles qu’on rattache traditionnellement à la formation pour s’installer sur la pelouse de Genève-Plage et goûter à des concerts en mode balnéaire.

Sonorisation idéale

Torpillé par une météo impitoyable à son coup d’essai, le festival échappera sans doute, cette fois-ci, aux caprices du ciel. La soirée inaugurale a tout juste rappelé de quoi est fait l’été indien sous nos latitudes: une fraîcheur certaine le soir venu, qui oblige à s’équiper pour s’abriter d’une bise tenace. Le reste, l’essentiel, a dit combien cette aventure artistique mérite d’être pérennisée. Ses atouts? Une logistique imparable, tout d’abord, qui passe par un accueil souple et très présent sur la parcelle – par temps de Covid-19 et des contrôles qui s’y rattachent, ce n’est pas négligeable – et surtout par une sonorisation excellente, qui rend l’écoute idéale malgré les nuisances qu’offre un open air.

Sur une scène impressionnante, qu’on imagine mal s’être déployée depuis le ventre d’un gros camion, l’OSR a régalé le nombreux public avec un programme résolument tourné vers les États-Unis. Il y a eu du Stravinsky en prélude et en conclusion, dans ses facettes américaines: ses «Danses concertantes», tout comme le «Scherzo à la russe» composé pour une formation de jazz, ont dévoilé un orchestre en verve. Constat renouvelé avec «The Chairman Dances», foxtrot issus de l’opéra de John Adams «Nixon in China». Puis, il y a eu l’heure du jeune prodige, d’une étoile montante qu’il faudra suivre de près à l’avenir: le pianiste Yoav Levanon. Silhouette frêle, cheveux longs et abondants, le soliste de 17 ans a fait forte impression avec une «Rhapsody in Blue» de Gershwin maîtrisée avec finesse.

La fin du festival, ce sera pour ce samedi soir. Elle est placée sous le signe de la musique russe, tzigane et klezmer, avec la complicité du Sirba Octet et d’Alexeï Birioukov à la balalaïka.

