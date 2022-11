Nomination d’un nouveau chef – L’Orchestre de chambre de Genève tient son guide Violoncelliste au sein du Quatuor ébène et fondateur de l’orchestre Les forces majeures, Raphaël Merlin succédera, en 2023, à Arie van Beek. Rencontre. Rocco Zacheo

Raphael Merlin, nouveau chef d’orchestre de l’OCG. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Cela fait un certain temps déjà que les bureaux de l’Orchestre de chambre de Genève ne sont plus fréquentés par un directeur artistique et chef attitré. Le départ d’Arie van Beek en juin dernier a laissé la place à une vacance tout à fait assumée par l’institution, qui s’est octroyé une saison particulière, sans guide stable mais avec de nombreuses baguettes invitées.