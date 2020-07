Classique – L’Orchestre de chambre de Genève s’engage dans le secours alimentaire Contre un don qui sera dévolu à la Fondation Partage, la formation offre le téléchargement d’un extrait des «Quatre saisons» de Vivaldi. Rocco Zacheo

La violoniste Alexandra Conunova au Studio Ernest Ansermet lors de l’enregistrement avec l’OCG. STÉPHANE SCHMUTZ

La crise alimentaire qui a frappé ces derniers mois une frange jusque-là invisible de la population genevoise ne pouvait pas ne pas alerter certains acteurs des milieux culturels, victimes eux aussi, par ailleurs, des conséquences du passage de la pandémie. Alors, comment tendre une main en manifestant sa solidarité envers ces milliers de personnes? L’Orchestre de chambre de Genève (OCG) y répond ces jours-ci en promouvant une opération simple et efficace, avec le concours de la RTS-Espace 2 et du site de vente en ligne QoQa.

L’idée? «Nous nous sommes dit qu’on pouvait enregistrer tout d’abord une œuvre facilement identifiable par le grand public, explique Frédéric Steinbrüchel, secrétaire général de l’OCG. Vu la saison, nous avons opté pour «L’Été», tiré des «Quatre saisons» de Vivaldi. La captation réalisée, nous avons conditionné l’écoute de ce passage au versement d’un don. Les fonds récoltés seront redistribués à la Fondation Partage, banque alimentaire genevoise qui intervient chaque semaine auprès de 9800 personnes dans la ville.»

Alexandra Conunova à la rescousse

Pour augmenter l’attrait de cet enregistrement, il fallait encore un soliste de renommée mondiale au violon. Le choix s’est porté sur Alexandra Conunova, étoile montante d’origine moldave résidant en Suisse. La musicienne a accepté de participer gratuitement. De son côté, la RTS, à travers sa chaîne Espace 2, a mis gracieusement à disposition le Studio Ernest Ansermet ainsi que ses techniciens pour l’enregistrement. Au même titre enfin, QoQa partagera son expertise dans ce genre de démarche en accueillant sur son site le premier volet de la récolte de fonds. Le second volet rebondira sur le site de l’OCG. Le montant espéré à la fin du mois d’août? «Nous aimerions atteindre entre 20’000 et 30’000 francs avec QoQa, note Frédéric Steinbrüchel, et ajouter 15’000 de notre côté.»