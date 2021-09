Musique classique – L’Orchestre de chambre de Genève fait une rentrée courte et en mode majeur La formation a ouvert sa saison au Victoria Hall en affichant déjà une forme tonique. Rocco Zacheo

Gabriella Teychenné, cheffe invitée par l’OCG pour son concert d’ouverture de saison. David Kornfeld

Ils ont retrouvé leur public un peu comme on rejoint des copains de classe qu’on aurait perdus de vue durant les mois d’été. Grands sourires adressés à la salle et aux collègues de pupitre, mais aussi petite ovation en retour, servie par des mélomanes venus nombreux jeudi soir au Victoria Hall. Dans ce court prélude au premier concert de la saison de l’Orchestre de chambre de Genève, on aura cueilli les menus signes du bonheur que génère le simple fait de revoir des visages familiers et de partager de bons moments de musique. Sentiment que l’ombre de la pandémie, toujours bien présente dans les esprits, ne fait désormais que décupler.